РИАМО - 4 июн. Во вторник вечером на Дзержинском шоссе в Котельниках образовалась пробка длиной 3,1 километра из-за эвакуации торгового центра «МЕГА Белая Дача», следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Торговый центр эвакуировали во вторник около 17:30. Экипажи ГИБДД перекрыли проезд к ТЦ.

По данным сервиса, движение затруднено по Дзержинскому шоссе в сторону Москвы. Длина затора составляет 3,1 километра. Пробка начинается на пересечении с Новорязанским шоссе и продолжается до пересечения с МКАД. Пробка составляют 10 баллов.

Также пробки образовались на 1-ом и 2-ом Покровском проездах, улице Центральная, Новоегорьевском шоссе и Окружном проезде.

Сотрудники полиции проверяют здания ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках>>