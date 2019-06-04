РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Подольский детский сад №40 поборется за звание «Лучший детский сад Подмосковья» на областном конкурсе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подмосковье 3 июня стартовал областной конкурс «Лучший детский сад Подмосковья», который проводится с 2015 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В нем участвуют дошкольные образовательные организации из 39 муниципалитетов Подмосковья. Специальная комиссия будет оценивать имидж детсада, развитие инфраструктуры, внедрение дополнительных образовательных программ, участие и победы воспитанников и педагогов в конкурсах и выставках.

«В состязании от городского округа Подольск принимает участие детский сад №40 «Капелька». На первом этапе по нескольким критериям будет оцениваться сайт дошкольного образовательного учреждения. Желаем коллективу детского сада успешного участие в конкурсе», – говорится в сообщении.

Данный конкурс способствует распространению инновационного опыта работы дошкольных образовательных организаций в Московской области, а также повышению качества дошкольного образования, формированию позитивного имиджа дошкольного образования в Московской области. Эксперты тщательно проанализируют учреждения по всем критериям и выберут лучшее. Награждение победителя состоится в августе на форуме педагогов.