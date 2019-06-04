РИАМО - 4 июн. В подмосковном Ступино перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного группы уголовного розыска Михневского отдела полиции ОМВД по городскому округу Ступино. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», – говорится в сообщении.

В октябре 2017 года в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы о краже ее имущества. Оперуполномоченный принявший заявление, укрыл его от регистрации путем уничтожения. В талон уведомления он также внес фальсифицированные сведения о его регистрации и номере.

Обвиняемый полностью признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.