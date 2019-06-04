РИАМО - 4 июн. В течение мая 1537 нарушений безопасности устранили на детских площадках по всему Подмосковью после проверки по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В течение мая инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили более 16 тысяч детских игровых площадок, обращая особое внимание на вопросы, связанные с безопасностью детей – наличие травмоопасных элементов и повреждения покрытия. Эта работа проведена с целью подготовки площадок к безопасному и комфортному пребыванию на них детей в летний период», — сказал Пестов.

Специалисты сделали ремонт или уничтожили 893 опасных игровых элемента, наладили уборку и содержание 644 площадок. В настоящее время на контроле Госадмтехнадзора находится устранение еще 781 нарушение в срок до 14 июня.

Каждая детская игровая площадка, расположенная на территории Московской области, находится на балансе какой-либо эксплуатирующей организации. Представители этих учреждений должны постоянно проверять состояние таких детских комплексов. Они обязаны своевременно чинить неисправные элементы и избавляться от травмоопасных, а также всегда смотреть, чтобы на площадках была чистота и порядок.

В Подмосковье утвержден единый областной регламент содержания детских игровых и спортивных площадок. Он определяет перечень, сроки и периодичность выполнения работ по содержанию площадок, которые должны выполнять все эксплуатирующие организации.