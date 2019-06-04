РИАМО - 4 июн. Сбербанк оформил эскроу-счет застройщику миниполиса в Ленинском районе в Подмосковье, его первую очередь планируют сдать в конце 2021-го года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Главной особенностью эскроу-счета является то, что компании-застройщики не смогут пользоваться средствами, полученными от граждан, до окончания работ. Вместо этого они будут получать кредиты от банков. Проекты, реализация которых уже стартовала, девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.

«С начала года мы проводим штабы с застройщиками, действует рабочая группа с представителями банков. Детально рассмотрены 183 проекта – это 1045 многоквартирных домов, строящихся в регионе. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить мягкий переход отрасли на проектное финансирование», – пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Так, по схеме эскроу-счета реализуют миниполис Дивное в Ленинском районе Подмосковья. Его застройщиком является «Сити-XXI век». На территории площадью 19,6 гектар построят 16 монолитных домов средней высотности от четырех до восьми этажей. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2021-го года.

Миниполис будет включать в себя детский сад на 240 мест, начальную школу на 200 мест, детский развлекательный центр и многофункциональный комплекс.

На сегодняшний день эскроу-счета оформили свыше 300 строительных компаний Московской области.