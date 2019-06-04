РИАМО - 4 июн. В среду, 5 июня, в Москве запланированы встречи на высшем уровне, на дорогах города ожидаются пробки, столичным водителям посоветовали пересесть на метро, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Завтра в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города. По возможности, выбирайте в поездках метро», — говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что 5 июня президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Китая Си Цзиньпином. Лидеры РФ и КНР ознакомятся с машинами автоконцерна Great Wall. Политики также посетят дворцовый дворик Большого кремлевского дворца, где состоится презентация инвестиционного проекта по строительству автомобильного завода Haval.

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