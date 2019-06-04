РИАМО - 4 июн. В вечерний час пик вторника на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро пассажиры не могут уехать в сторону центра уже около 10 минут, при этом два пустых поезда проехали мимо станции, передает корреспондент РИАМО.

На платформе скопилось много людей. Причину случившегося пассажирам не объясняют. Прозвучало только объявление о том, что посадки в два проезжавших поезда нет.

РИАМО обратилось за комментарием в пресс-службу Московского метрополитена.

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