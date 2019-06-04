РИАМО - 4 июн. Основные строительные работы по реконструкции поликлиники в Одинцове планируют завершить до конца 2019 года, после реконструкции будет обновлено здание районной больницы и пристроен новый корпус, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проектом предусмотрена реконструкция четырехэтажного здания поликлиники и пристройка шестиэтажного корпуса. Площадь здания после реконструкции составит 11 676 квадратных метров.

«В настоящее время на новом корпусе ведутся строительно-монтажные работы под плиту перекрытия и монтаж стеновой опалубки. По существующему корпусу — монтаж внутренних инженерных систем, устройство кровли и фасада, внутренние отделочные работы», — сказал министр строительного комплекс Руслан Тагиев.

По плану реконструкции поликлиники специалисты поменяют внутреннюю планировку помещений. Поменяют лифты с истекшим сроком эксплуатации. Входную группу демонтируют и установят новую.

В пристроенной части разместятся травматологический пункт, отделение лучевой диагностики, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики и хирургическое отделение.

Автостоянка для посетителей появится рядом со здравоохранительным учреждением. Также возле него обустроят площадки для отдыха, высадят деревья и кустарники, установят скамейки. На объекте обеспечат среду для передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья.

«Основные строительные работы планируется завершить до конца 2019 года. Плановый ввод объекта в эксплуатацию в первом квартале 2020 года», — говорится в сообщении.