РИАМО - 4 июн. Обновленный памятник автомобилю «Ока» вернули в сквер на улице Пушкина, 46 в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте администрации городского округа.

Осенью 2018 года в сквере проводились работы по благоустройству с асфальтированием пешеходных дорожек, установкой скамеек, урн, монтажом уличного освещения.

«Тогда же было принято решение о реставрации макета малолитражки. Монумент перекрасили и заменили поврежденные детали», – отмечается в материале.

Памятник «Оке» открылся в 2012 году. Автомобиль этой марки выпускался в Серпухове в течение двух десятилетий.