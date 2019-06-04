РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о переименовании Долгопрудненского техникума, документ имеется у РИАМО.

«Переименовать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Долгопрудненский техникум» в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Физико-технический колледж», - говорится в документе.

Данное распоряжение вступило в силу с момента подписания.

Долгопрудненский техникум начал готовить специалистов среднего звена в 1955 году. На сегодняшний день здесь обучаются более 700 студентов. Они могут получить профессии парикмахера, повара, кондитера, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, бухгалтера.

Кроме того, проводится обучение по специальностям «Технология металлообрабатывающего производства», «Производство и обслуживание авиационной техники», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Операционная деятельность в логистике». Также реализуется программа интеграции с высшими учебными заведениями (МИИТ, МАИ, Московский политехнический институт и другие).