РИАМО - 4 июн. Стадион «Спартак» городского округа Серпухов ждет масштабная реконструкция, в настоящее время проект разработан и направлен на госэкспертизу, сообщается на сайте администрации городского округа.

«По проекту предусмотрено строительство двухэтажного административно-бытового корпуса с трибунами на 2,5 тысячи мест с помещениями для судей и технических служб, команд участников игр по футболу и секций, инструкторского и тренерского состава, медблоком», – говорится в сообщении.

Также в рамках реконструкции планируется строительство футбольного игрового поля с подогревом и синтетическим травяным покрытием, площадки для пляжного волейбола размером 26 на 18 метров, мультиспортивных площадок для игр в баскетбол и волейбол, легкоатлетических беговых дорожек, устройство сектора для прыжков в длину, площадок для отдыха.

На территории «Спартака» станет светлее: проект предполагает установку мачт освещения. Подрядчики обновят звуковое оборудование, установят большое информационное табло.

Благоустройство стадиона предполагает дополнительное озеленение, обустройство мест отдыха, разбивку клумб. Для автовладельцев и велосипедистов предусмотрены новые парковки.