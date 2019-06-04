РИАМО - 4 июн. В рамках празднования международного Дня защиты окружающей среды во вторник по всему Подмосковью провели танец-флешмоб, в котором приняли участие более 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Организаторы экологической акции опробовали новую программу в этом году: вместо обычно проводимого субботника организаторы решили устроить танцы. Этот выбор был продиктован желанием привлечь внимание людей к теме окружающей среды в нестандартном формате и тем, что масштабные субботники уже прошли весной на территории городов, набережных и парков.

«С утра участники флешмоба собрались на центральных площадях городов и поселений Подмосковья, где они исполнили групповой танец под песню популярного исполнителя Монатика «Мудрые деревья». В самом центре флешмоба находились участники в костюмах различных животных. Движения и их последовательность были разработаны профессиональным хореографом Светиславой Волич», — говорится в сообщении.

Предварительно перед экологическим праздником Волич обучила в режиме онлайн представителей муниципалитетов, которые ставили флешмоб.

Главной идеей акции стало утверждение, что экология касается всех.

«Важно понимать, что от того, насколько каждый из нас бережно относится к окружающей среде, настолько чистым будет наше будущее. Основная аудитория акции – дети и подростки. В увлекательной форме им рассказали, что человек не вершина эволюции, а только один из элементов экосистемы», — говорится в сообщении.

На флешмоб ко Дню защиты окружающей среды по всему Подмосковью вышли более 3 тысяч человек. Наиболее крупными площадками стали Мытищи, Сергиев-Посад и Люберцы, где одновременно выступили более 350, 250 и 200 участников соответственно.

Всемирный день окружающей среды отмечают 5 июня, праздник провозгласили в 1972 году на сессии генеральной ассамблеи организации объединенных наций (ООН). Этот день призван людей не допустить, чтобы нагрузка на природу достигла невозвратного состояния.

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