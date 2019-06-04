РИАМО - 4 июн. Почтовая спартакиада для сотрудников отделений «Почты России» Москвы и Московской области состоялась в столице, более 150 участников посоревновались в футболе, волейболе, настольном теннисе и беге, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

«Сотрудники состязались в футболе, волейболе, настольном теннисе, стритболе, беге на 100 метров, 400 метров, 1000 метров, 3000 метров и беге-эстафете, гиревом спорте, мультиспорте (комплекс упражнений ГТО) и шахматах», — говорится в сообщении.

Соревнования по плаванию проводились в командном и индивидуальном зачетах: заплыв на 50 метров, на 200 метров и эстафета 4 по 100 метров. В таких дисциплинах, как настольный теннис, бег, мультиспорт и плавание был предусмотрен как мужской, так и женский зачет.

Победители получили награды в каждом виде спорта. Триумфатором в настольном теннисе стал Игорь Гусев, специалист Департамента информационных технологий УФПС Московской области. Первым в беге на 3000 метров по Московской области стал Александр Бирюлин, оператор сортировочного центра авиационного отделения перевозки почты Шереметьево, а Александра Дуликова, оператор из Мытищ, в этой же дистанции завоевала первое место среди женщин.

«Участие в состязаниях – это большая заявка на лидерство и говорит об активной жизненной позиции, желании двигаться вперед и добиваться поставленных целей. Благодаря спартакиаде, мы можем вместе не только пережить незабываемые эмоции и ощущения, но и активно отдохнуть, набраться сил, здоровья, укрепить спортивные традиции!» — отметил директор макрорегиона Москва Почты России Дмитрий Адушев.

Аналогичные этапы соревнования пройдут по всей России до конца июля, в общей сложности в спартакиаде поучаствуют почтовые работники десяти макрорегионов страны. После окончания состязаний на уровне макрорегионов победителям предстоит побороться за первенство во Всероссийском этапе почтовой спартакиады, который состоится 2-3 августа в Москве. По итогам Всероссийского этапа будет сформирован общекомандный зачет. Макрорегион, который займет в турнирной таблице первое место, удостоится почетного переходящего кубка.

Организаторами корпоративной спартакиады стали федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» и Общественная организация Профсоюз работников связи России.