РИАМО - 5 июн. В Москве в среду впервые в истории мирового донорского движения пройдет уникальная акция, в рамках которой добровольцы сдадут кровь на закрытой смотровой площадке Останкинской телебашни на высоте 337 метров, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Как уточняется в материале, мероприятие приурочено к Всемирному дню донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня.

«Тема кампании Всемирного дня донора крови в этом году содержит настоятельный призыв к тому, чтобы все большее число людей во всем мире становились донорами и регулярно сдавали кровь, поскольку это является залогом обеспечения стабильных национальных поставок крови в достаточном объеме для всех пациентов, которым показано переливание крови», – говорится в сообщении.

Донорская акция организована администрацией Останкинской телебашни, Национальным фондом развития здравоохранения и Московским ресурсным центром по донорству крови при поддержке Координационного центра по донорству крови при ОП РФ, комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и донорского движения РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

В этот день кровь сдадут сотрудники организаций, расположенных на территории объекта «Останкинская телебашня». С донорами будет работать выездная бригада центра крови ФМБА России.