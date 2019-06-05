РИАМО – 5 июн. Московский зоопарк в среду будет работать в ограниченном режиме, попасть на территорию можно будет только через входы, расположенные на Зоологической и Большой Грузинской улицах, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Посетители смогут приобрести билеты в кассах этих входов по специальной сниженной цене в 300 рублей.

«Главный вход в зоопарк и старая территория, на которую он ведет, будут закрыты, а вот на новой территории посетители смогут провести целый день – с 7:30 до 22:00. Уже 6 июня зоопарк будет работать в штатном режиме», – отмечается в сообщении.

Пока старая территория будет недоступна для посещения, посетителей приглашают побывать на экспозиции «Полярный мир», понаблюдать за редкими дагестанскими турами и винторогими козлами на «Турьей горке», а также навестить карликового бегемота.

«Кроме того, рекомендуем заглянуть в «Дом обезьян», где содержатся приматы разных континентов – от равнинных горилл до суматранских орангутанов. Любителям микромира советуем наведаться в павильон «Птицы и бабочки», чтобы понаблюдать за всевозможными насекомыми, а также посетить экспозицию тропических бабочек», – добавляется в сообщении.

Сотрудники зоопарка приносят посетителям извинения за временные неудобства.

«Просим вас заранее планировать посещение зоопарка с учетом ограничения его работы. Будем рады видеть вас в зоопарке!» – заключается в сообщении.