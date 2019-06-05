РИАМО – 5 июн. В международном аэропорту «Шереметьево» в среду накануне 220-летия великого русского поэта и писателя Александра Пушкина пройдут официальные мероприятия, посвященные присвоению аэропорту имени «солнца русской поэзии», так, на территории аэропорта установят скульптуру поэта, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Шереметьево» станет первым российским аэропортом, который проведет торжественные мероприятия в рамках общенационального проекта по присвоению имен великих россиян воздушным гаваням», – отмечается в сообщении.

В конце 2018 года завершился начальный этап общественной инициативы – конкурс «Великие имена России». В голосовании в ходе конкурса приняли участие более 6,2 миллиона человек. По итогам были определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны, включая столичные. Международному аэропорту «Шереметьево» народным голосованием присвоено имя Пушкина.

История России на всем ее протяжении богата героическими и талантливыми людьми. Их имена продолжат жить в названиях аэропортов, становясь частью туристического бренда городов и территорий, сохраняя историческую память и духовные традиции.

«Торжественные мероприятия пройдут при участии министра культуры РФ Владимира Мединского, генерального директора АО «МАШ» Михаила Василенко, сопредседателя Российского военно-исторического общества Александра Чубарьяна, секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева», – уточняется в материале.

Согласно программе, состоится открытие скульптуры поэта, литературные чтения его произведений, открытие выставки «Москва и Пушкин», флешмоб, и много других тематических акций.