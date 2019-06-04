РИАМО – 4 июн. В подмосковных Котельниках вечером во вторник эвакуировали торговый центр «МЕГА Белая Дача», сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«Сегодня эвакуировали торговый центр «МЕГА Белая Дача», причем сразу оба здания. Я туда пообедать пришел, но сработала система оповещения», – сказал очевидец.

Он добавил, что система оповещения сработала около 17:30.

«Данная информация пока не поступала в правоохранительные органы», – отметил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.