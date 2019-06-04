РИАМО - 4 июн. Министерство экономики и финансов Московской области утвердило сроки отбора заявок на конкурс лучших концепций по развитию территорий подмосковных муниципалитетов в 2019 году, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить следующие сроки проведения этапов конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской области в 2019 году: предварительный отбор конкурсных заявок для участия в конкурсе: 30 мая - 19 июля 2019 года», - говорится в документе.

Промежуточный отбор конкурсных заявок продлится в 20 июля до 6 сентября, итоговый отбор заявок - с 6 сентября до 4 ноября.

В Подмосковье 30 мая прошел форум «Территории роста Московской области: механизмы достижения национальных целей развития». Форум дал начало второму этапу конкурса «Территории роста». Задача конкурса – найти и внедрить лучшие концепции по развитию территорий муниципальных образований Подмосковья.

Конкурс «Территории роста» впервые провели в Московской области в 2018 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. Победителями конкурса в прошлом году стали Балашиха (вместе с Реутовом), Орехово-Зуевский округ, Коломенский округ (вместе с Зарайском), Волоколамский округ, Королев и Богородский округ. Победители конкурса получили на реализацию своих проектов гранты, общий фонд которых составил 1 миллиард рублей.

Ранее министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова сообщила, что конкурс «Территории роста» проведут в Подмосковье и в 2020 году.