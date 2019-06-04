РИАМО - 4 июн. В Подмосковье стартовала традиционная летняя акция «Научись плавать», рассчитанная на детей в возрасте от шести до 16 лет, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Занятия по плаванию проводятся в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях Подмосковья, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием детей», - отмечается в материале.

С ребятами занимаются сотрудники ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», областного Минспорта, специалисты муниципальных органов власти и добровольцы. В ходе занятий детей учат практическим навыкам плавания, правилам безопасного поведения на воде и оказанию доврачебной медицинской помощи.

«Летом прошлого года благодаря акции «Научись плавать» в Московской области правилам безопасного поведения на воде было обучено более 67 тысяч детей. Основная цель этой работы – снизить количество несчастных случаев на водоемах Подмосковья, сохранить жизнь и здоровье детей», - подчеркнул Пестов.

Акция «Научись плавать» проходит в детских летних лагерях Подмосковья с 2016 года. За это время в ней приняли участие около 150 тысяч детей.

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