РИАМО - 4 июн. В 2019 году в столичном Таганском районе на средства от платных парковок проведут благоустройство придомовых территорий, работы запланированы в 17 дворах на Абельмановской, Малой Калитниковской, Воронцовской и других улицах, сообщается на сайте московского паркинга.

«На деньги от платных парковок в Таганском районе отремонтируют детские площадки, установят ограждения, обустроят газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники», — говорится в сообщении.

Средства, полученные от платных парковок, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на реализацию одобренных жителями проектов по благоустройству. Выбрать понравившийся проект можно на портале «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам.