РИАМО - 4 июн. В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Солнечногорске откроют памятник святым благоверным Петру и Февронии, скульптура появится вблизи ЗАГСа в микрорайоне Рекинцо-2, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Высота композиции — 3,5 метра. На площадке уже есть фонтан, его дополнят скульптуры аистов. Там же установят вазоны.

«Это место должно стать знаковым для супружеских пар Солнечногорска. Территория вокруг памятника также будет благоустроена. Скульптурную композицию молодожены округа смогут запечатлеть на первых семейных фотоснимках уже 8 июля, в День семьи, любви и верности», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

В течение года в ЗАГСе Солнечногорска свои браки регистрируют порядка 800 пар.

День семьи, любви и верности в России отмечают с 2008 года. Он приурочен ко Дню памяти князя Петра и его жены Февронии, покровителей семьи и брака в православной традиции.

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