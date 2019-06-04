РИАМО – 4 июн. Два участника медико-технического кластера Московской области получат 26 миллионов рублей на реализацию проектов, полученные средства будут использованы на закупку новых станков и оборудования, что позволит создать дополнительные рабочие места, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Фонд содействия инновациям утвердил итоги седьмой очереди конкурсного отбора по программе «Коммерциализация».

«В число победителей вошли два резидента ОЭЗ «Дубна»: компании ООО «МЛТ» и ООО «Эйлитон» получат гранты на общую сумму 26 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, цель конкурса программы «Коммерциализация» – оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям в размере до 20 миллионов рублей при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств.

«Программа направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции», – подчеркнул Хромов.

По его словам, проекты компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна» ООО «МЛТ» и ООО «Эйлитон» получат поддержку на общую сумму 26 миллионов рублей.

«Резиденты успешно реализуют свои инновационные проекты на территории ОЭЗ «Дубна» и являются участниками медико-технического кластера Московской области. Фонд содействия инновациям уже во второй раз высоко оценивает разработки ООО «МЛТ». Полученные средства будут использованы на закупку новых станков и оборудования, что позволит создать дополнительно несколько рабочих мест. Российские и зарубежные лаборатории получат новые эффективные приборы для цитологической и гистологической диагностики», – разъяснил Хромов.

Компания ООО «МЛТ» по итогам конкурса заключила договор гранта, по которому ей предоставляется субсидия для подготовки производства, сертификации и вывода на рынок новых автоматов окраски биологических препаратов, необходимых для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями.

Один из приборов – АФОМК-16-25 уже зарегистрирован и начал поступать в Российские лаборатории. Регистрация двух других начинается, причем не только в России, но и за рубежом. На экспорт приборы идут под фирменным наименованием Fastainer.

В результате реализации проекта и переработки конструкции трудоемкость изготовления прибора снижена вдвое в сравнении с серийными аналогами первого поколения. Существенно улучшена эргономика приборов в части программного обеспечения. Имеется ряд возможностей увеличения производительности приборов в несколько раз.

Высокая технологичность и низкая себестоимость автоматов окраски второго поколения позволит расширить рынки сбыта компании. Компанией рассматриваются, как перспективные рынки ЕС, так и рынки Азии: Индии, Ирана, Турции, Вьетнама и других стран.

Вторым победителем конкурса стала компания ООО «Эйлитон», представившая проект «Модернизация импортозамещающего производства вакуумных пробирок».

«Грант компания намерена использовать на закупку комплектующих и оплату процентов по кредиту банка ВТБ, в рамках представленного на конкурс проекта. Предприятие ООО «Эйлитон» готово полностью удовлетворить потребности здравоохранения Московской области в вакуумных и капиллярных пробирках уже в текущем году», – уточняется в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект «Технологическое развитие производства медицинских изделий, в том числе средств взятия крови» составил более 500 миллионов руб. Компания планирует занять долю рынка в 20% в сегменте вакуумных и капиллярных пробирок.