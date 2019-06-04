РИАМО - 4 июн. Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту прошли с 1 по 2 июня в подмосковных Химках, звание чемпиона России получил представитель Санкт-Петербурга, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники посоревновались в классе моделей F-2 A – скоростных кордовых моделей самолетов. Победителем первенства стал Павел Ребров из Санкт-Петербурга. Он не только завоевал первое место, но и установил новый скоростной рекорд для авиамодельного спорта: 308,2 километра в час.

«Подмосковье – территория, где наряду с традиционными видами спорта развиваются и необычные, не столь популярные, но при этом не менее интересные. Одним из таких видов является авиамодельный спорт. Приятно, что проведение главного национального чемпионата доверили именно нашему региону», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он выразил уверенность, что несмотря на то, что такие виды спорта, как авиамодельный, нередко не находят интереса у публики, они продолжат развиваться и обретать известность.