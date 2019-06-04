РИАМО - 4 июн. Мосгосстройнадзор с начала 2019 года разрешил заселение 37-ми объектов капитального строительства общей площадью 903,14 тысячи квадратных метров, здания расположены в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Среди введенных в эксплуатацию объектов: ТПУ «Саларьево», жилые корпуса ЖК «Испанские кварталы», «Скандинавия» и «Москвичка» в поселке Сосенское, дома в ЖК «Новые Ватутинки» в поселке Десеновское и в ЖК «Переделкино Ближнее» в поселке Внуковское, школа в городе Московский, наземный паркинг и школа в ЖК «Внуково 2017», — говорится в сообщении.

В материале добавляется, что стали доступны для использования в профессиональной деятельности производственно-складские здания в Щапово, Мосрентгене и технопарке «Индиго», а также комплекс офисных зданий диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС» в Румянцеве.

Сейчас на контроле Мосгосстройнадзора в ТиНАО находится 224 объекта площадью 7,1 миллионов квадратных метров.

Сейчас ведутся активные строительные работы на различных инвесторских проектах. Среди них значатся жилые комплексы «Саларьево парк», «Бунинские луга», «Скандинавия», «Белые ночи», «Испанские кварталы-2», «Кленовые аллеи», «Южное Бунино», «Цветочные поляны», «Остафьево», «Переделкино Ближнее», «Первый Московский город-парк» и «Рассказово».

Объект здравоохранения и несколько жилых зданий появятся в ТиНАО за счет средств адресной инвестиционной программы города Москвы. Так, на данный момент активно ведут строительство больницы с родильным домом в поселке Коммунарка и двух жилых домов по программе реновации в поселке Шишкин Лес.