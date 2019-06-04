РИАМО - 4 июн. В подмосковном Сергиевом Посаде на Ярославском шоссе построили многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Дом введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет. В новостройку на Ярославском шоссе, дом 8А, секция 1, переедут 147 жителей аварийных домов», – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Под расселение попали 59 жилых помещений общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров, расположенных на улице Сергиевская, дом 18; улице Краснофлотская, дом 3, 9; улице Инженерная, дом 15а, 17а, 11а, 13а; улица Карла Либкнехта, дом 10; улица Стахановская, дом 1,2; Овражный переулок, дом 3.

«В настоящее время ведется процедура регистрации прав собственности на муниципальное образование», – уточнил глава областного Минстроя.