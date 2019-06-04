РИАМО - 4 июн. У молодых специалистов Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского появилась возможность наблюдать за операциями в режиме онлайн на экране в лекционном зале института, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте провели несколько операций в прямом эфире. Российские специалисты в режиме реального времени показали иностранным коллегам достижения отечественной видеоэндоскопической хирургии — в частности, удалили у пациентки опухоль щитовидной железы малоинвазивным методом», - сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

По его словам, удаление пораженных тканей выполнили через подмышечный доступ. Такие операции проводятся с ювелирной точностью и малой кровопотерей. Главный помощник хирурга – микровидеокамера. В ходе операции на экране можно рассмотреть каждую деталь.

«Операция прошла успешно, опухоль была удалена. В настоящий момент пациентка чувствует себя удовлетворительно, готовится к выписке», - добавил Матвеев.

Видео из операционной транслировалось в лекционный зал. На огромном экране за ходом операции наблюдали молодые специалисты и иностранные коллеги. Хирург не только оперировал, но и объяснял технологию, отвечал на вопросы. Данная операция была показательной на международном конгрессе по заболеваниям головы и шеи, где лучшие специалисты мира делились опытом в применении новых технологий.

«Этот конгресс посвящен достаточно важной зоне - это область головы и шеи. И как раз всем современным технологиям, которые используются в данных анатомических зонах при лечении онкологических заболеваний», – отметил директор МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Дмитрий Семенов.

В материале добавляется, что малоинвазивные методы лечения сегодня применяют многие клиники в России. Одно из главных достоинств метода – короткий период реабилитации и минимальный риск развития осложнений.