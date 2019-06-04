РИАМО - 4 июн. Мужчину, который начал тонуть в Борисовском пруду на юге столицы, оперативно вытащили из воды спасатели, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности Москвы.

Дежурный поисково-спасательной станции «Борисовская» заметил тонущего мужчину днем во вторник. По тревоге к месту происшествия направились спасатели.

«Пострадавший поднят с поверхности воды и доставлен на поисково-спасательную станции. Уроженцу Средней Азии 1999 года рождения оказали первую помощь и передали родственникам», – отмечается в материале.

Как уточняется в сообщении, мужчин был трезвым.