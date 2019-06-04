РИАМО - 4 июн. Три корпуса №№ 1, 2 и 3, входящие в состав жилого комплекса «Первый Андреевский» в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск, получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь корпуса №1 и корпуса №3 составляет по 29313 квадратных метров. Каждый из них рассчитан на 384 квартиры. Площадь корпуса 2 составляет 20028 квадратных метров, он рассчитан на 256 квартир», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что дома готовят к вводу в эксплуатацию.

Застройщиком 17-этажных корпусов выступает закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Межрегиональный финансовый союз».

Придомовая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки, обустроены парковочные места. Объекты отвечают современным требованиям доступности для маломобильных групп населения.