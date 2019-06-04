РИАМО - 4 июн. В ходе рабочего визита в Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пообщался с коллективом МАОУ «Лицей» и вручил сертификат на 1,3 миллиона рублей, которые пойдут на выполнение ремонтных работ на школьном стадионе, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Надеюсь, по окончании работ новое оборудование стадиона будет в полной мере оценено учениками и педагогами, а обновленный стадион станет местом, где ребята с еще большим энтузиазмом будут заниматься физкультурой и спортом», – отметил Брынцалов.

Также спикер Мособлдумы рассказал, что лицей на сегодняшний день один из лучших в регионе и регулярно входит в топ-100 школ Подмосковья.

«Важное направление работы лицея – поддержка и развитие одаренных детей. Активно ведется научно-исследовательская работа с учащимися. У нас проходит региональная конференция педагогов и обучающихся «Первые ступени больших открытий», которая проводится совместно с ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», – сказала директор МАОУ «Лицей» Светлана Беляевская.

Лицей открыли 2 сентября 1996 года. Победитель ПНП «Образование» в 2006 году и в 2011 году. В 2012 году вошел в число 75 «умных», а с 2014 года ежегодно входит в число 100 лучших школ Подмосковья. Сотрудничает с МГТУ имени Н.Э. Баумана, МПГУ, МГОУ. Лицей – ассоциированный участник Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее».