РИАМО - 4 июн. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к первой проверке строительства общеобразовательной школы на 1100 учащихся в городском округе Мытищи, строительство которой планируют завершить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Новая школа площадью почти 18 тысяч квадратных метров будет возведена на проспекте Новомытищинский. Ее смогут посещать 1,1 тысячи школьников», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В четырехэтажном здании школы предусмотрено 44 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 400 посадочных мест, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, библиотека с медиатекой, игровые и спальни для групп продленного дня, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментов», – отметил Гарибян.

Проверка на объекте продлится до 27 июня. Завершить строительство образовательного учреждения планируется во втором квартале 2020 года.