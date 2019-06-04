РИАМО - 4 июн. В Солнечногорске с 11 июня официально стартует сезон рыбалки, в связи с чем в администрации города напомнили, где лучше ловить ерша, судака и карпа, а также где можно взять лодку напрокат, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Главной площадки для рыбной ловли станет озеро Сенеж, которое за несколько десятилетий заработало репутацию места притяжения для рыбаков как из региона, так и со всей России. Оно входит в проект «Лето в Подмосковье». Его реализуют с целью раскрыть туристический потенциал региона, и привлечь туда гостей из других городов.

«В глубинной части акватории озера (напротив дома отдыха «Сенеж») можно поймать судака. На мелководье (в районе городского пляжа, а также вблизи курсов «Выстрел») ловится окунь, щука, плотва и лещ. Также есть линь. На благоустроенной набережной озера работает лодочная станция. Для рыбаков взять лодку в аренду можно по спецпредложению. С 05:00 до 12:00 аренда обойдется в 100 рублей за час», — говорится в сообщении.

Территория рыбхоза «Сенеж» тоже доступна для ловли рыбы. Рыбалка в этом месте платная, но при этом есть полная вероятность выловить таких обитателей водоема, как карп или форель.

Рыбакам также советуют посетить Истринское водохранилище (территориальные управления Соколовское и Кривцовское) и озеро Бездонное – там водятся ротан, щука и плотва.