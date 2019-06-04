РИАМО - 4 июн. В Московской области появится рейтинг городских округов и районов по количеству и качеству бань, будут учтены число помывочных мест, проекты реконструкций и строительства, говорится в сообщении пресс-службы Минпотребрынка региона.

«Во исполнение поручения губернатора Московской области <…> в третьем квартале 2019 года министерство потребительского рынка и услуг Московской области начнет рейтингование ОМСУ по организации бытового обслуживания населения (включая обеспечение услугами бань)», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что в рамках рейтингования будет оцениваться общая обеспеченность жителей муниципалитета банными услугами (при норме 3 – 5 помывочных мест на тысячу жителей для городских округов, 5 – 7 помывочных мест на тысячу жителей для муниципальных районов).

Министерство также учтет участие муниципального образования в губернаторской программе «100 бань Подмосковья», а именно, запланировано ли строительство или реконструкция бань, реализованы ли проекты в намеченный срок и в планируемом объеме.

«Данный рейтинг позволит в дальнейшем повысить обеспеченность и качество предоставляемых жителям Московской области услуг», — отметил министр.

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