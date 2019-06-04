РИАМО – 4 июн. Правоохранители проверили здание МИА «Россия сегодня» в центре Москвы после звонка об угрозе взрыва, в здании взрывчатых веществ не обнаружено, передает РИА Новости.

«После поступления соответствующего сообщения от следственно-оперативной группы ОВД Хамовники началась проверка. Силами ЦСН вневедомственной охраны Росгвардии и службой безопасности агентства проведено обследование здания на Зубовском бульваре на предмет выявления предметов, похожих на взрывчатые вещества. Ничего не обнаружено», - говорится в сообщении.

Сейчас ожидается прибытие кинологов с собаками для проведения более тщательной проверки.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация наблюдалась и более года назад. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

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