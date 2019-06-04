РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 июн. Стали известны победители соревнований по пожарно-прикладному спорту среди школьников, прошедших в рамках спортивного православного фестиваля в подмосковном Подольске, первое место заняла команда школы №13, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

На стадионе «Пламя» Подольского учебного центра ФПС МЧС России прошел спортивный православный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. В нем приняли участие 12 команд. Школьникам необходимо было на скорость завязать узлы, надеть боевую одежду пожарного, собрать и разобрать автомат Калашникова, выполнить нормативы по метанию гранаты и стрельбе из пневматической винтовки или пистолета. Также им предстояло подняться по пожарной лестнице на учебную башню и пройти несколько этапов эстафеты.

«Многие дисциплины требовали не только умения, физической подготовки, но и смекалки. В общекомандном зачете сильнее всех оказались юные спортсмены средней школы №13, второе место заняла команда «МЧС городского округа Подольск», а третий результат показали ребята команды «Кадеты» школы №32», – говорится в сообщении.

В организации мероприятия приняли участие центр духовного патриотического и нравственного воспитания молодежи «Ангелы» Подольского Благочиния, комитет по физической культуре и спорту администрации горокруга, МЦ «Максимум», тренерский состав сборной Московской области по пожарно-прикладному спорту и сотрудники 24 отряда Федеральной противопожарной службы Московской области.