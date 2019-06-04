РИАМО - 4 июн. В столице на юго-западе введут ограничения движения на участке улицы Профсоюзной и Хлебобулочного проезда из-за продления сроков строительства Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса Москвы.

Всего будет ограничено два участка, каждый на два периода.

«Участок ограничения №1: улица Профсоюзная в районе дома №59, строения 1. Период №1: с 27 мая по 10 июня круглосуточно. Особенности ограничения: полоса «А». Период №2: с 10 июня по 10 августа круглосуточно. Особенности: две полосы с обустройством временных уширений», – отмечается в сообщении.

Хлебобулочный проезд перекроют в районе дома №59 на пересечении с Профсоюзной улицей. До 30 июня круглосуточно будут закрыты две полосы с обустройством временных уширений. А с 1 по 30 июля круглосуточно будут закрыты три полосы, также с обустройством временных уширений.

Длина БКЛ составит 70 километров, линия включит 31 станцию (с учетом существующего участка «Каховская» – «Каширская»). Суммарная протяженность двухпутных тоннелей на Большой кольцевой линии превысит 12 километров. Второй двухпутный участок на БКЛ будет построен от станции «Текстильщики» до станции «Кленовый бульвар». БКЛ будет перевозить до 380 миллионов людей в год.