РИАМО – 4 июн. В ответ на требование ФСБ о передаче ключей шифрования компания «Яндекс» выступила за исполнение законодательства без нарушения приватности данных, передает ТАСС.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что к «Яндексу» обратились с требованием предоставить ключи шифрования. Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к «Яндексу», но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети. В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика», – пояснили в пресс-службе «Яндекса».

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что целью закона является соблюдение интересов безопасности.

«И мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей, мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», – добавили в пресс-службе.

Во вторник издание РБК, ссылаясь на свои источники, рассказало, что ФСБ несколько месяцев назад направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

«По информации издания, за прошедшее время «Яндекс» не предоставил в ФСБ ключи, хотя по закону на это отводится не более десяти дней. Издание напоминает, что ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram», – разъясняется в материале.

«Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями, считает РБК.

«Согласно «закону Яровой», с 20 июля 2016 года Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра ОРИ передать ему «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет», – напоминается в материале.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что компания работает в полном соответствии с действующим законодательством.