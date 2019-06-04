РИАМО – 4 июн. В ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева в Москве поступила 56-летняя женщина, которая опрокинула на себя 6-литровую емкость с кипятком, пострадавшая смогла быстро охладить пораженные участки кожи водой, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Это очень помогло уменьшить тяжесть, глубину ожогов и болевую реакцию. Скорую помощь вызвали родственники женщины.

«В отделении ожоговой реанимации у пациентки диагностировали ожог кипятком 1-2-3 степени на площади более 30% поверхности тела. Врачи в полном смысле начали борьбу за жизнь пострадавшей. Только в первые сутки внутривенно ей было введено около 10 литров различных лекарственных препаратов, чтобы предотвратить необратимые изменения функции почек и других органов и систем. На следующий день ожоговые хирурги провели обработку ран с помощью высокотехнологичного гидрохирургического скальпеля», – отмечается в сообщении.

Это специальный инструмент с тончайшей и мощной струей жидкости, которая как скальпель удаляет погибшие ткани, оставляя нетронутыми жизнеспособные.

«На ожоговые раны выполнена трансплантация специально подготовленного материала для временного закрытия обширных раневых дефектов и предотвращения грозных осложнений. Через несколько суток пациентку перевели из реанимации в ожоговое отделение, где в дальнейшем были проведены операции по пересадке кожи», – добавляется в материале.

Трансплантаты успешно прижились, женщина активно пошла на поправку.

«Через некоторое время пациентку выписали домой, полностью восстановившуюся после перенесенного тяжелого ожога», – резюмируется в сообщении.