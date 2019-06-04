РИАМО - 4 июн. Специалисты ГПБУ «Мосэкомониторинг» выявили превышение допустимого уровня шума от строительных работ на улице Донецкая, жители которой ранее пожаловались на горячую линию ведомства, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Зафиксированы превышения на 9 децибел по эквивалентному и на 5 децибел по максимальному уровню звука, при нормативных значениях 45 децибел по эквивалентному и 60 децибел по максимальному уровню звука», – отмечается в сообщении.

Информация о превышениях направлена в контролирующий орган. В соответствии со статьей 4.46 КоАП города Москвы за нарушение нормативов уровней шума предусмотрен административный штраф для юридических лиц 300 тысяч рублей.

Подать жалобу на шумные строительные работы можно на Единую справочную службу города Москвы по телефону: 8(495)777-77-77.