РИАМО - 4 июн. Арбитражный суд города Москвы взыскал в пользу ПАО «МОЭК» с управляющей компании в сфере ЖКХ ООО «Главстрой-Эксплуатация» задолженность за поставленные энергоресурсы на сумму более 13 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Указанный долг сформировался за фактически потребленную тепловую энергию, поставленную в находящийся под управлением ООО «Главстрой-Эксплуатация» многоквартирный дом в Юго-Западном административном округе за период с октября 2017 по декабрь 2017 года и с января 2018 по июнь 2018 года», – отмечается в сообщении.

Просроченная задолженность данной управляющей компании перед ПАО «МОЭК» по ЮЗАО на текущий момент превышает 17 миллионов рублей.

ООО «Главстрой-Эксплуатация» – управляющая компания Москвы, которая является одним из крупных должников за поставленные тепловые ресурсы и входит в «Антирейтинг компаний-должников», составленный ПАО «МОЭК».

«Компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы и будет добиваться улучшения ситуации с платежами за поставленные потребителям услуг», – подчеркнул начальник правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.