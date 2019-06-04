РИАМО - 4 июн. В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, будет приостановлено движение поездов на участке Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская», говорится в сообщении пресс-службы подземки.

«Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 05:30», - говорится в сообщении.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку с нее на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии.

Станция «Кунцевская» в эти выходные будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

«Наземный участок Филевской линии необходимо закрыть для производства работ на путевой инфраструктуре. Строители продолжат устанавливать шумозащитные экраны. Они проложат под платформами трубопроводы и кабели, а также проведут техобслуживание и замену электрооборудования, рельсов и шпал. Сделать это без временной остановки движения поездов невозможно», - поясняется в материале.

Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные. В эти дни станциями наземного участка Филевской линии пользуются в полтора раза меньше пассажиров, чем в будни.

На время закрытия наземного участка Филевской линии станции «Киевская» и «Кунцевская» свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у станций метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Сегодня для пассажиров открыты все семь станций наземного участка. Ремонт в пассажирской зоне станций «Багратионовская» и «Филевский парк» близится к завершению.