В 2019 году на благоустройство парков в Подмосковье потратят 340 миллионов рублей. По согласованию с жителями реновации подвергнутся 17 парков, где обустроят велодорожки, танцевальные площадки, места для выгула собак и многое другое. Для получения субсидии на благоустройство парков изначально были разработаны концепции развития этих территорий. Подробнее о том, какие парки Московской области преобразятся в этом году и что за работы в них проведут, смотрите в инфографике РИАМО.

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