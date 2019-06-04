РИАМО - 4 июн. В апреле пассажиры забыли в Московском метрополитене более 900 вещей, в основном оставляли дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы, среди необычных предметов – мангал, садовые грабли, пылесос, принтер, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы метро.

«В мае пассажиры Московского метрополитена оставили в вагонах поездов и на станциях более 900 различных вещей, из них более 70 предметов забыли на Московском центральном кольце (МЦК). Больше половины забытых вещей уже возвращено владельцам. Среди необычных находок – мангал, садовые грабли, пылесос, принтер, гитара и палки для скандинавской ходьбы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в основном в метро и на МЦК в прошлом месяце оставляли дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы с вещами. Кроме того, пассажиры теряли сезонный спортивный инвентарь – велосипеды и самокаты, а также автомобильные запчасти, автомобильные ключи и детские коляски – это одни из самых распространенных находок в метро.

«Все эти вещи доставлены на склад забытых вещей на станцию метро «Котельники». Более 330 вещей возвращено владельцам на станциях и еще порядка 160 пассажиры забрали со склада», – уточнил собеседник агентства.

Всего с начала 2019 года на склад забытых вещей перенаправили более 4,2 тысячи вещей. Все предметы, обнаруженные в вестибюлях, вагонах и на станциях метро, хранятся полгода с момента регистрации. Ежедневно на склад поступает от 20 до 40 предметов.