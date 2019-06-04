РИАМО - 4 июн. В городском округе Истра в аварии погиб мотоциклист, ДТП случилось на 29 километре дороги А-107 (Московское малое кольцо), говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 14:50 на 29 километре дороги А-107 Можайско-Волоколамского направления в городском округе Истра перевернулся мотоцикл. В результате происшествия мотоциклист погиб», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения от ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.