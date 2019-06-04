РИАМО - 4 июн. Перед отъездом в отпуск необходимо перекрыть в квартире краны на газовых приборах и перед ними, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».

Специалисты настоятельно рекомендуют быть внимательными и перекрывать только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и на опуске перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей газа на данном стояке.

«Особое внимание на это стоит обратить жителям первых этажей, в чьих квартирах может быть установлен общедомовой газовый кран. Перекрыв его, вы не только оставите соседей без газа, но и рискуете создать аварийную ситуацию», – отмечается в сообщении.

Следствием такой халатности станет отключение газопровода со сваркой на фасаде дома. Необходимость жестких мер вызвана опасностью утечки газа в квартирах жильцов, которые могут оставить газовые приборы включенными, а при последующем открытии общего вентиля не заметить выхода газа в помещение, поясняется в материале.

«Восстановление газоснабжения возможно только после проведения специалистами контрольной опрессовки, позволяющей определить, закрыты ли краны на всех газовых приборах жильцов дома. В этом случае необходимо присутствие жильцов всех квартир, подключенных к стояку», – добавляется в пресс-релизе.

К поиску невнимательных отпускников столичные газовики привлекают представителей управляющих компаний, служб районных управ и префектур, а в случаях необходимости полицию и МЧС. Избежать тревожного звонка в отпуске поможет соблюдение правил газовой безопасности.