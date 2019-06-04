РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 июн. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Москвы, его подозревают в краже кожуха запасного колеса с иномарки стоимостью свыше 24 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 43-летней местной жительницы о том, что неизвестный во дворе одного из домов на улице Профсоюзная похитил кожух запасного колеса (чехол) с иномарки. Его стоимость составляет более 24 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый за аналогичное преступление не работающий 38-летний житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.