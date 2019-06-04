РИАМО - 4 июн. Более 500 проверок строящихся объектов провели в ТиНАО с начала года, их осуществили при участии сотрудников подведомственного комитету центра экспертиз в строительстве, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«За пять месяцев 2019 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 568 проверок объектов, строящихся на территории ТиНАО. В 138 проверках участвовали специалисты подведомственного комитету кентра экспертиз в строительстве, которыми проведено 1046 испытаний выполненных конструкций и применяемых материалов», — говорится в сообщении.

В результате проверки специалисты обнаружили 625 нарушений. Отклонения от предписанных правил касались качества строительно-монтажных работ, организационно-правового порядка, несоблюдения требований техники безопасности, правил пожарной безопасности и ненадлежащего ведения строительного контроля.

Зафиксировав нарушения требований технических регламентов и утвержденного проекта, специалисты центра экспертиз в строительстве выдали 355 предписаний об устранении нарушений. Также они оформили протоколы об административном правонарушении в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму свыше 40,3 миллиона рублей.