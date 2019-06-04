РИАМО - 4 июн. Карантин по бешенству животных объявили на территории района Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

Как уточняется в документе, 23 мая 2019 года был выявлен случай заболевания бешенством домашнего животного, ранее содержавшегося на территории района Выхино-Жулебино.

«Установить карантин на территории района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа города Москвы до 24 июля 2019 года», – говорится в распоряжении.

На период карантина в районе запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы территории карантина.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.