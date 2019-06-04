РИАМО – 4 июн. В Московской области с начала 2019 года сданы в эксплуатацию шесть новых газопроводов, всего в регионе в этом году положено газифицировать 50 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» с начала этого года шесть новых газопроводов сданы в эксплуатацию в городских округах Истра, Можайский, Пушкинский и Раменский.

«Новые газопроводы появились в деревне Клишева и деревне Хрипань Раменского городского округа, в микрорайоне Кукаринское Поле Можайского городского округа, в селе Братовщина Пушкинского городского округа, в селе Павловская Слобода и Дедовске городского округа Истра», – отмечается в сообщении.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что с начала 2019 года реализованы шесть объектов программы газификации из 50 запланированных на этот год.

«Работы выполняются в соответствии с графиком. Основной объем ввода новых объектов газификации запланирован на конец года», – заключается в материале.