РИАМО - 4 июн. Мособлархитектура согласовала архитектурно-градостроительный облик магазина с парковкой для автомобилей в Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Реализация объекта планируется на пересечении ММК Можайско-Волоколамского шоссе (А-107) и улицы Московской.

«В здании магазина в Звенигороде запланированы торговые, подсобные и инженерно-технические помещения. Общая площадь объекта составит чуть более 820 квадратных метров. Проект выполнен в современном стиле с использованием в отделке фасадов технологичных и естественных материалов», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что в решении фасадов использованы такие архитектурные приемы, как простые геометрические формы и чистые поверхности, лишенные декора. Плоскости фасадов здесь играют роль фона для массивных ярких наличников, обрамляющих и выделяющих витрины магазина.

Тема наличников связывает современное здание с постройками в центре города, позволяют ему вписаться в существующую историческую застройку, при этом придает зданию уникальный облик, добавил Гордиенко.

Кроме того, проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории: планируется размещение открытой парковки на 27 машино-мест, благоустройство зон для посетителей с установкой малых архитектурных форм и организация уличного освещения.