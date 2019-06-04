РИАМО - 4 июн. Народный артист СССР Василий Лановой возглавит жюри конкурса, который пройдет 6 июня в рамках Пушкинского театрального карнавала в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Пушкинский театральный карнавал, посвященный 220-летию поэта, пройдет 6 июня в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа.

«Жюри конкурса муниципальных театров Подмосковья на лучшее исполнение произведений А. С. Пушкина в рамках Пушкинского театрального карнавала 6 июня возглавил Герой Труда России, народный артист СССР, лауреат государственных премий Василий Лановой», – отмечается в сообщении.

В состав жюри также войдут: актер, кинорежиссер, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий; заслуженная артистка России, актриса Ольга Кабо; заслуженный артист России, актер Эвклид Кюрдзидис; заслуженный артист России, актер Московского драматического театра имени Ермоловой Никита Татаренков; основатель и руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко; доцент кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Михаил Фейгин и министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«Василий Лановой – не только актер, определяющий эпоху в отечественном кино, но и абсолютный эталон в том, что касается чтения стихов Пушкина. Так, как он читает Пушкина, не читает никто, и, как кажется, он знает всю эту поэзию наизусть. Для нас невероятно ценно и важно, что Пушкинский день Василий Семенович проведет в Подмосковье», – подчеркнула Ширалиева.